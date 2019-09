Oskrbniki v tajskem živalskem vrtu so se poklonili spominu na velikega pando. Foto: Reuters

Samca velikega pande po imenu Čuang Čuang je Kitajska tajskemu živalskemu vrtu Čjang Maj posodila leta 2003, od takrat pa je žival po vsej državi postala zelo priljubljena, sploh ker so se oskrbniki dolgo trudili, da bi mu preskrbeli samico, s katero bi lahko dobila naraščaj.

Čuang Čuang je v starosti 19 let nepričakovano poginil v ponedeljek, novica pa je med kitajskimi uporabniki družbenih medijev sprožila val ogorčenja, mnogi so Tajsko obtožili, da za žival ni primerno skrbela, piše BBC.

Velike pande v ujetništvu običajno živijo med 25 do 30 let in na stopnji ogroženosti živali sodijo med ranljive.

Kitajci spremljajo, kaj se dogaja z njihovimi pandami

Kitajska veliko svojih pand posoja po svetu, saj na ta način Peking krepi diplomatske odnose z državami, kitajski mediji pa o življenju vseh pand v "izgnanstvu" nato obsežno poročajo. Zaradi smrti Čuang Čuanga bo Kitajska na Tajsko poslala posebne preiskovalce, nekateri Kitajci pa so zahtevali, da bi tajski živalski vrt Čjang Maj Pekingu zdaj vrnil tudi samico pande, Lin Hui.

Samec za samico sicer ni pokazal nikakršnega spolnega interesa, zato so ga skušali k parjenju spodbuditi tako, da so mu predpisali dieto brez ogljikovih hidratov in jima prikazovali posnetke drugih pand med parjenjem.

Tudi to ni obrodilo sadov, zato so obupali in Lin Hui umetno oplodili. Leta 2009 je dobila mladička.