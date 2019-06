Štiri države, ki bodo gostile EuroVolley 2019, Francija, Belgija, Nizozemska in Slovenija, so poskrbele za himno Let`s go together, ki navijačev zagotovo ne bo pustila ravnodušnih.

Pri himni EuroVolleyja 2019 ne gre le za glasbo, ampak imata ključni vlogi povezovanje in sodelovanje, ki sta hkrati nepogrešljiva dela ekipnih športov, so sporočili iz glasbene založbe Nika, ki je pod svoje okrilje vzela ustvarjanje uradne pesmi in videa za bližajoči se EP.

Sodelovanje med igralci na odbojkarskem igrišču nam je lahko v navdih. Ne glede na rezultat se igralci vedno objamejo na sredini igrišča. Tako bi lahko ravnali vsi – ko nekomu uspe ali dobi novo idejo, bi se morali z njim veseliti, kadar nekomu spodleti, pa bi ga morali podpreti in mu pomagati. Vsi za enega in eden za vse. Eva Pavli, avtorica himne

V ta namen projekta so tako združili moči glasbeniki iz vseh držav, ki bodo gostile prvenstvo. Avtorica in glavna vokalistka Eva Pavli ter producent Žan Serčič prihajata iz Slovenije, iz Francije prihaja pevec Jeremy Lior, iz Belgije raperka Miss Angel, za dance remix pa bo kasneje poskrbel nizozemski DJ.

Uradna himna EP v odbojki Let`s go together je nastala potem, ko so avtorji združili moči in v ljubljanskem studiu posneli udarno pesem s pomembnim sporočilom. Snemanju skladbe je sledilo snemanje videospota na ljubljanskih ulicah, v starem skate parku in v telovadnici, kjer se jim je pridružilo 24 plesalcev, ki so s 24 zastavami predstavili sodelujoče države. Video vključuje tudi nekaj najboljših trenutkov iz preteklih evropskih odbojkarskih prvenstev.

Premiera pesmi je danes doživela premiero na Valu 202 in tudi drugih radijskih postajah, med drugim v Franciji, Belgiji in na Nizozemskem.

Evropsko prvenstvo bo potekalo med 12. in 29. septembrom.