Zloglasna vrata taborišča Buchenwald. Foto: EPA

Gre za ‘suum cuique’, izrek v latinščini, ki v slovenskem prevodu pomeni 'Vsakemu svoje', različica v nemščini pa se glasi 'Jedem das Seine'. A prav to je pisalo na vratih Buchenwalda eno največjih in najzloglasnejših nacističnih koncentracijskih taborišč na nemškem ozemlju med drugo svetovno vojno.

V Buchenwaldu in njegovih 136 podružnicah je bilo med letoma 1937 in 1945 zaprtih okoli 250.000 ljudi iz vse Evrope, tudi iz nekdanje Sovjetske zveze.

Ikea ima v Rusiji 12 svojih trgovin. Foto: EPA

Ne vedo, kam sodi slogan

Zato so v Rusiji skočili na noge, tako javnost kot politiki. Poslanec ruske dume Vitalj Milonov je dejal, da je treba Ikeo nemudoma pozvati, da sporni slogan umakne. V švedskem podjetju so se hitro opravičili, priznali svojo napako in dodali, da do zgodovine čutijo veliko spoštovanje, poroča Russia Today.

Portal dodaja, da se je v past spornega slogana ujelo že več znanih podjetij. ExxonMobil in Tchibo sta leta 2009 z njim prepričevala nemške voznike, naj na bencinskih črpalkah kupijo kavo, dokler ni protestirala judovska skupnost.

V svojih oglaševalskih kampanjah so ga med drugim že uporabili tudi Nokia, Burger King in ruski telekomunikacijski velikan Beeline. V večini primerov podjetja niso vedela, da so izrek rimskih filozofov med vojno uporabljali nacisti.