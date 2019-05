Vsak od osmih zmagovalcev je prejel 50 tisoč dolarjev nagrade in pokal. Foto: Reuters

Na sklepnem večeru velikega tekmovanja Scripps National Spelling Bee, na katerem otroci, stari okoli 13 let, tekmujejo v črkovanju besed, so bili gledalci in komisija priča maratonskemu finalu. Toliko izjemnih črkovalcev še ni stalo skupaj na odru tekmovanja in komisija se je več ur trudila, da bi med njimi izbrala najboljšega. Finalni večer, ki se je začel v četrtek, se je zavlekel v naslednji dan. "Napadamo vas s slovarjem, ampak pokazali ste, kdo je glavni," je finalistom dejal Jacques Bailly voditelj finala, ki ga je ESPN neposredno prenašal po celotnih ZDA.

Tekmovanje v črkovanju se je začelo v torek, udeležilo pa se ga je 562 otrok iz ZDA, Bahamov, Kanade, Gane, Jamajke, Japonske in Južne Koreje. Foto: Reuters

Napetost je naraščala, mladi črkovalci pa so uspešno nizali pravilna zaporedja samoglasnikov in soglasnikov v besedah, kot so bougainvillea, vrsta plezalne rastline, aiguillette, kot se v angleščini reče pletenim zankam, ki visijo na vojaških uniformah, in pendeloque, ki označuje drage kamne, obrušene v hruškasto obliko.

Po urah tekmovanja, ko je na odru ostala le še peščica najboljših tekmovalcev, je komisija sporočila, da bodo za zmagovalce okronani vsi tisti, ki v igri ostanejo do konca 20. runde. "To odločitev smo sprejeli danes," je pojasnila vodja tekmovanja Paige Kimball, ki je naslov najboljše črkovalke v državi osvojila leta 1981. Povedala je, da so ji člani komisije med tekmovanjem sporočili, da jim zmanjkuje besed, s katerimi bi lahko izzvali mlade tekmovalce.

Kolegialnost med tekmovalci

Malo po polnoči je osem tekmovalcev z vsako dano besedo še vedno opravilo brez težav. "Polni so zagona," je o črkovalcih povedala Kimball. "Večina med njimi se je na tekmovanje pripravljala več let ... to so najboljši med najboljšimi," je dejala.

Finalisti so se navijali drug za drugega in se veselili skupinskega uspeha. Foto: Reuters

Množica gledalcev v dvorani je navdušeno pozdravila vsakega tekmovalca, ki je v zadnji rundi stopil pred mikrofon in uspešno črkoval dano besedo ter si s tem zagotovil zmago na letošnjem velikem tekmovanju, uspeh vsakega pa so pozdravili tudi sotekmovalci. Naslov prvakov si je na koncu razdelilo šest fantov in dve dekleti iz šestih ameriških zveznih držav. Med njimi je bil 12-letnik in deklica, stara 14 let, drugi pa so bili stari 13 let.

Organizatorji tekmovanja so dejali, da se je v zgodovini že pripetilo, da si je naslov najboljšega črkovalca razdelilo več posameznikov, toda nikoli jih na tem mestu ni bilo kar osem. "Resnično sem v šoku," je po razglasitvi povedal eden izmed zmagovalcev, Saketh Sundar iz Marylanda. Drugi iz zmagovalne skupine, Christopher Serrao iz Pensilvanije, pa je po podelitvi nagrade dejal: "Med vsemi temi odličnimi črkovalci se počutim odlično."