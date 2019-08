Foto: Reuters

Tokrat je vozil celo s hitrostjo 180 kilometrov na uro in zaradi prehitre vožnje so ga ujeli tudi na radar. Vožnja se ni končala srečno. Na avtocesti proti Kölnu se je zaletel v parkirano prikolico. K sreči se ni poškodoval, je pa avtomobil močno poškodoval. Njegovih avantur na cesti je tako verjetno za nekaj časa konec.

Nemška policija je dvakrat v enem tednu dobila osemletnika za volanom. Prvič prejšnjo sredo. Policijo je nanj opozorila prestrašena mati. Deček je takrat povedal, da se je nekoliko ustrašil, ko je dosegel hitrost 140 km/h, zato je avtomobil ustavil. Policija ga je potem skupaj z materjo kmalu našla, deček pa je povedal, da se je želel le malo voziti. Pri tem je tudi zajokal, a slaba volja očitno ni trajala dolgo, saj je znova sedel za volan.

Pred tem so ga priče videle, kako z golfom sredi noči brzi skozi središče Dortmunda, sicer kar 50 kilometrov stran od njegovega doma v kraju Soest. Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA so priče povedale, da je deček takrat vozil precej pogumno in prevozil tudi več rdečih luči.