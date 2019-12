Ryanov kanal ima skoraj 23 milijonov naročnikov. Foto: Youtube

Njegov kanal se je od nastanka leta 2015 imenoval Ryan Toys Review, letos pa so ga spremenili v Ryan's World. V štirih letih je zbral kar 23 milijonov naročnikov. Po študiji revije Forbes so videoposnetki, v katerih nastopajo otroci, na YouTubu skoraj trikrat bolj gledani kot tisti, v katerih se najmlajši ne pojavijo.

Ryan, ki svoj uspeh pripisuje dejstvu, da je "zabaven in smešen", se je na vrh tistih, ki so na tej platformi zaslužili največ, uvrstil že lani, ko se je na njegov račun nakapljalo skoraj 20 milijonov evrov. Dečkov kanal večino denarja prinese z oglasi, ki se zavrtijo pred njegovimi posnetki, preostali znesek pa je prineslo objavljanje sponzorskih vsebin. Njegovi posnetki so preprosti – Ryan dobi novo igračo in se igra z njo ter komentira svoja opažanja. Včasih se mu pred kamero pridružita tudi oče in mama.

Zaradi njegove starosti gre 15 odstotkov njegovih prihodkov na poseben račun, do katerega bo imel dostop šele ob polnoletnosti. Ryan je zgradil že pravi mali imperij, saj ima poleg kanala na YouTubu tudi svojo kolekcijo igrač, oblek in pripomočkov.

Brez odkrivanja tople vode

Drugi najdonosnejši kanal na YouTubu je Dude Perfect – gre za skupino petih ljudi, starih okoli 30 let, ki se igrajo z različnimi igračami za mladostnike. Zaslužili so skoraj 18 milijonov evrov. Na tretje mesto po zaslužku pa se je uvrstila še ena otroška zvezdnica, Anastazija Radzinska, ki je pri komaj petih letih zaslužila kar 16 milijonov evrov. Deklica se je s starši že preselila na Florido, v kratkem pa bo predstavila svojo kolekcijo igrač, mobilno igro in knjigo. Njena družina ima na YouTubu odprtih kar šest kanalov, najpriljubljenejši, Like Nastya, ima kar 42,3 milijona naročnikov. V videoposnetkih se deklica z očetom igra različne igre, poje pesmice in se uči lepega vedenja.

Deset največjih zaslužkarjev leta – pri reviji Forbes so upoštevali obdobje med prvim junijem lani in letos – je skupaj "zbralo" 145 milijonov evrov.

YouTube si sicer prizadeva za omejitev zaslužkov za otroške kanale, saj bi lahko nekateri kršili pravico do spletne zasebnosti otrok.