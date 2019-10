Protesti v Libanonu so izbruhnili, ko je vlada napovedala uvedbo novega, 20-odstotnega davka na videoklice. Od takrat so prerasli v splošne proteste proti vladi, njeni gospodarski in socialni politiki ter korupciji v državi. Foto: Reuters

Vse se je začelo pred dnevi, ko so glasni protestniki, ki na ulicah libanonske prestolnice Bejrut že več kot en teden zahtevajo reforme na področjih gospodarstva, korupcije in sociale, po naključju obkrožili avtomobil mlade mame Eliane Jabbour. Ko jih je prosila, naj se malo umirijo in znižajo glasove, ker bodo oz. so zbudili njenega sina Robina, so malčku začeli spontano prepevati med najmlajšo populacijo zelo priljubljeno popevko Baby Shark in izvajati pripadajočo koreografijo.

Protestniki pojejo Baby Shark malemu Robinu

Eliane Jabbour je ob pogledu na sina, ki odprtih ust strmi v skupino približno 20 povečini mladih moških, ki prepevajo pesmico ter s kretnjami ponazarjajo odpiranje ust morskega psa in plavanje, vzela v roke mobilni telefon in dogodek posnela.

Posnetek je seveda v hipu obkrožil svet, bejrutski protestniki pa so pesem vzeli za svojo in jo zdaj neprenehoma pojejo v večjih in manjših skupinah, ob tem pa mahajo z libanonskimi zastavami in vzklikajo protestniška gesla, poroča Reuters.

Tudi Robinu je pesem, seveda, neznansko všeč, a zadnje dni želi gledati le posnetek, kako mu pesem pojejo protestniki, je za Reuters povedala njegova mama: "Čeprav je bil v videu videti zmeden, se zdaj začne smejati vsakič, ko gleda posnetek."

Nalezljiva melodija je svetovno prepoznavna postala leta 2016, ko jo je v svojem videu uporabila južnokorejska družba PinkFong, ki se ukvarja s poučnimi videi za otroke. Video je medtem postal eden najbolj gledanih na YouTubu, saj ima že več kot 3,7 milijarde ogledov.