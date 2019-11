Zdravniki se operacije možganskih tumorjev pri bolnikih v budnem stanju lotevajo zato, da lahko ves čas spremljajo govor, motorične in senzorične funkcije okončin, da ne bi ponesreči poškodovali posameznih področij možganov za gibanje in govor.

Pacient v bolnišnici v Ceseni v osrednji Italiji pa je med operacijo več kot govoril. Učitelj glasbe in ljubitelj džeza je, medtem ko so mu odstranjevali možganski tumor, na klavir zaigral več skladb.

Foto: Pixabay

Doktor Luigino Tosatto, vodja nevrološkega oddelka, je zadovoljno sporočil, da je "zapletena in izjemna" operacija uspela. "Izbrana metoda je bila najboljša možnost, da pacientu rešimo življenje in hkrati zagotovimo, da ohrani svoje umetniške in glasbene sposobnosti," je pojasnil.

Nevrološke operacije na budnih pacientih zato postajajo vse pogostejše. Lani je na primer džezovski glasbenik iz Južne Afrike Musa Manzini med operacijo možganov igral na kitaro, da bi se prepričal, da bo sposobnost gibanja njegovih prstov ostala nedotaknjena.