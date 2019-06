Trenutno je na Luzonu dva milijona kilogramov manga preveč. Foto: EPA

Samo na največjem filipinskem otoku Luzonu je zraslo okoli dva milijona kilogramov mangov več od siceršnje letine in zdaj oblasti ne vedo, na kakšen način bi se sadja znebile. Kot je pojasnil kmetijski minister Emmanuel Piñol, se lahko kmetje letošnji obilni letini zahvalijo pojavu El Niño, ki je poskrbel za ugodne vremenske razmere.

Cena kilograma sadja padla na polovico

Zdaj pa jih pesti neka druga težava: ker je mangov toliko, je cena za kilogram tega sadja strmo padla, z 58 filipinskih pesov (približno en evro) na 25 (slabega pol evra). Težava je namreč v tem, da lahko dnevno izvozijo le omejeno količino manga, večinoma v Hongkong in Dubaj, kar pomeni, da jim mango ostaja, številni kmetje pa ga kar razdajajo in tako zbijajo ceno.

Tudi zato se je v reševanje težave vključila država, je pojasnil Piñol in dodal, da je nujno mango čim prej prodati, preden ves zgnije, kar bi kmete spravilo ob ves zaslužek. "Ukrepati moramo v naslednjih dveh tednih," je dejal.

Stojnice na postajah metroja, kuharski tečaji ...

Kmetijsko ministrstvo je zato zagnala oglaševalsko kampanjo, poimenovano Metro Mango, v okviru katere so na postajah manilske podzemne železnice postavili stojnice s sadjem. Ceno so določili med 25 in 50 pesosi za kilogram, pri čemer bo kupec dobil sadje ceneje, če ga bo kupil več.

Ministrstvo je poleg tega začelo s promocijo kuharskih tečajev, kjer naj bi se ljudje naučili kuhati različne jedi iz manga, sredi junija pa bodo na hitro organizirali še festival manga, s čimer bodo, upajo, povečali povpraševanje po mangu.