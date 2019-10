Foto: EPA

Papež je v nedeljo zjutraj med mašo v Vatikanu kanoniziral pet novih svetnikov in v angleščini tvitnil: "Danes se zahvaljujemo Gospodu za naše nove #svetnike (saints)."

A Frančišek oziroma njegovi sodelavci, kot kaže, niso vedeli, da ima vsaka ekipa v Ligi NFL svoj ključnik – s klikom na #saints so namreč uporabniki takoj prišli na profil na Twitterju od ekipe New Orleans Saints.

Ekipa, ki je leta 2009 osvojila Super Bowl, ima na Twitterju skoraj 1,5 milijona sledilcev, papež Frančišek, ki tvita ni zbrisal, pa 18,1 milijona. Pod omenjenim tvitom, ki je bil deljen 25.000-krat, se je nabralo 100.000 všečkov in več kot 3.000 komentarjev.

Tviteraška druščina si je papeža privoščila na različne načine. Nekateri so želeli blagoslov za svoje ekipe, drugi so se tvitu smejali, tretji so se zgražali.

Šali so se pridružili tudi nogometaši New Orleansa, ki so prav v nedeljo nato s 13:6 premagali Jacksonville Jaguars, za zmago pa se hudomušno zahvalili papežu in njegovemu blagoslovu.