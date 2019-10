"Je to znak za novo znamko šampona," se je ob predstavitvi logotipa za OI 2024 v šali spraševal eden od uporabnikov Twitterja. Foto: EPA

Logotip za olimpijske igre, ki bodo leta 2024 potekale v francoski prestolnici, po navedbah prirediteljev vključuje slog art decoja. Oblikovalci so s tem želeli vzpostaviti povezavo s časom, ko je Pariz nazadnje gostil OI, kar je bilo leta 1924. Znak sicer prikazuje olimpijski plamen znotraj zlate medalje.

Organizatorji so na predstavitvi logotipa dejali, da so želeli združiti šport in Francijo. Na njem so tako tudi ustnice in obris francoske narodne junakinje Marianne, ki pooseblja svobodo in francosko republiko vse od revolucije leta 1789. In temu dodatku se mnogi posmehujejo, saj naj bi dal motivu nepotreben zapeljiv značaj.

Ob vložitvi kandidature za organizacijo OI se je Pariz promoviral s pisanim simbolom Eifflovega stolpa. Foto: EPA

Francoska novinarka Megan Clement je o logotipu na Twitterju slikovito zapisala: "Francoski olimpijski logotip se je ravno zvalil iz postelje na pariško jutro. Dekle si je razmršilo lase v pažu, se odelo v bretonske črte in balerinke ter po stopnicah iz stanovanja v petem nadstropju odhitelo v pekarno po bageto. Nato je poslalo enigmatični sporočili dvema moškima, s katerima je romantično vpletena."

Pariška novinarka je nadaljevala v podobnem slogu: "Nato spije espresso in si za kosilo prižge cigareto. Skoči na starodobno kolo in vrti pedale mimo Eifflovega stolpa do kavarne, kjer se usede, bere pesmi Baudelaira, ob nogah pa ji leži njen mali beli puhasti pes."

Od frizerskega salona do aplikacije za zmenke

Na družabnih omrežjih so se med drugim pojavile tudi šaljive objave o tem, da bi bil logotip bolj kot za olimpijske igre, primeren za promocijo kakšnega frizerskega salona.

Mnogi uporabniki spleta so se obregnili v podobnost olimpijskega znaka z ikono za aplikacijo Tinder. Foto: EPA

Drugi so olimpijski motiv primerjali z logotipom aplikacije za iskanje zmenkov Tinder in namignili, da je Mariannina silhueta spet oživela retropričesko, ki ji je svetovno slavo prinesla ameriška igralka Jennifer Aniston v ameriški komediji Prijatelji.

"Gre za muzo umetnika, sanje pesnika in dekle, na katero te je opozorila že mati. Vedno 'modno' zamuja na vse. Brez slabe vesti se bo na zabavi poljubljala s tvojim možem, nato pa se čudila, zakaj si jezna," je prav tako na Twitterju zapisal eden od uporabnikov. "Želim si slediti francoskemu logotipu na Instagramu," je zapisal drugi.

Parižani so prvič novi logotip za igre 2024 uzrli v ponedeljek, ko so ga prireditelji razkrili v slovitem kinematografu in koncertnem prizorišču Grand Rex.