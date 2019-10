Komodoški varani oziroma zmaji burijo domišlijo obiskovalcev vse od njihovega odkritja na začetku 20. stoletja. Foto: Pixabay

Otok Komodo in istoimenski narodni park je zaradi orjaških kuščarjev med najbolj priljubljenimi turističnimi destinacijami Indonezije. Vsak mesec ga obišče več deset tisoč turistov, ki si ogledujejo čudovito naravo in nenavadne živali. Zaradi velikega števila turistov je vodja province, kjer je park, pred letom dni naznanil nove omejitve za obiskovalce. Po njegovih besedah ljudje s plitvimi žepi nimajo česa iskati v parku. “Park je izjemno naravno čudo, zato ga lahko vidijo samo izjemni ljudje, ki si to lahko privoščijo,” je takrat utemeljil svojo odločitev.

Ministrstvo za okolje in gozdarstvo je zdaj sporočilo, da prepovedi obiska in spremembe v ceni obiska ne bo. Po njihovih besedah raziskave naravovarstvenih organizacij in strokovnjakov ne kažejo na pretiran negativen vpliv obiskovalcev na kuščarje. “V naravi živi približno 6.000 zmajev, njihova populacija pa je izjemno stabilna,” so v izjavi še povedali na ministrstvu.

Zmaji domujejo v pravem raju na zemlji. Foto: EPA

Prepovedi so nasprotovali tudi mnogi lokalni turistični delavci in prebivalci, saj je po njihovih besedah turizem edina panoga, ki pokrajino drži pri življenju. Kot so povedali v izjavi, se kuščarji za turiste le redko zmenijo, saj nimajo naravnih sovražnikov, zato nimajo prirojenega strahu pred večjimi živalmi. Edina nevarnost zanje je po njihovem mnenju čezmerno hranjenje živali, kar pa je relativno preprosto preprečiti.

Komodoški varan ali komodoški zmaj je sicer največji kuščar na svetu, živi pa na otokih Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang in Gili Dasami v osrednji Indoneziji. Odrasli kuščarji so veliki med dvema in tremi metri, tehtajo pa približno 70 kilogramov. Večinoma so mrhovinarji, a občasno plenijo tudi druge živali – med njimi nevretenčarje, ptice in sesalce, napadejo pa lahko tudi človeka. Svoj plen z bliskovitim ugrizom zastrupijo s slino, nato pa pustijo, da žrtev izkrvavi.