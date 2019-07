Vila je bila zgrajena leta 1991 in velja za največjo stanovanjsko hišo v celotnem okrožju Los Angeles. Foto: AP

Vila, imenovana The Manor, je s tem postala najdražja nepremičnina vseh časov v tej ameriški zvezni državi. Ogromna hiša je celo večja kot Bela hiša, saj se razteza na več kot 5.200 kvadratnih metrih površine, s tem pa je tudi največja hiša v losangeleškem okrožju.

V svoji notranjosti skriva 14 spalnic, 27 kopalnic, stezo za bovling, vinsko klet, kozmetični salon, domači kino ter bazen in masažno kopel. Seveda je izjemno urejena tudi njena okolica z več bazeni, sprehajalnimi potmi in vrtovi, v garaži pa je prostora za kar sto vozil.

Petra Ecclestone ima še starejšo sestro Tamaro. Foto: AP

Hišo je dal leta 1991 v predelu Holmby Hills zgraditi danes že pokojni ameriški televizijski producent Aaron Spelling za svojo ženo Candy. Spelling je leta 2006 umrl, Candy pa je pet let pozneje vilo za 75 milijonov evrov prodala Petri Ecclestone, mlajši hčerki nekdanje hrvaške manekenke Slavice in dolgoletnega šefa formule 1 Bernieja Ecclestona.

Petra se je preizkušala kot manekenka in modna oblikovalka, predvsem pa obiskuje različne prireditve britanske družbene smetane in zapravlja očetov denar. Avgusta leta 2011 se je poročila s poslovnežem Jamesom Stuntom, s katerim ima tri otroke – hčer in fanta dvojčka. Leta 2017 sta se ločila.

Sprva je za The Manor zahtevala kar 177 milijonov evrov, a je posestvo zdaj prodala za 106 milijonov evrov, kar je še vedno za več kot 30 milijonov več, kot je sama plačala zanj. Petra je poleg tega v londonski soseski Chelsea leta 2010 kupila nepremičnino za 80 milijonov evrov.

Kdo je novi lastnik najdražje nepremičnine v Kaliforniji, ni jasno. Do zdaj najdražja hiša je bilo posestvo v predelu Malibu, za katerega je lani lastnik verige lokalov Hard Rock Cafe, Peter Morton, odštel 97 milijonov evrov.