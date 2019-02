Policija je okajeno voznico kmalu ujela. Foto: Reuters

Ker je bil avtomobil v nesreči huje poškodovan, je 21-letnica pot domov proti kraju Sundern nadaljevala peš, a jo je policija ujela.

Ker so v njenem izdihu zaznali vonj po alkoholu, so policisti odredili test alkoholiziranosti, njeno vozniško dovoljenje pa so začasno zasegli.



Na poškodovanem oglasnem panoju je bila sicer fotografija plastenke vode in avtomobilskih ključev, poleg pa napis: Prijatelja za vedno.