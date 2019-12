Zvezde Pirellijevega koledarja za leto 2020 so igralke Emma Watson, Claire Foy in Kristen Stewart, v objektiv pa jih je ujel italijanski fotograf Paolo Roversi.

Koledar z naslovom "V iskanju Julije" so razkrili v Veroni, kamor je William Shakespeare umestil tragično ljubezensko zgodbo pogubljenih ljubimcev.

Pospremil ga je kratki film, v katerem Roversi upodablja režiserja, ki išče svojo filmsko Julijo.

Kristen Stewart. Foto: Reuters

Pirellijev koledar, ki izide v zelo omejeni nakladi in ga italijanski proizvajalec gum podarja zgolj kot darilo strankam in zvezdnikom, ne moreš pa ga kupiti, so prvič izdali leta 1964.

Dolga desetletja je koledar slovel tudi po svoji erotični noti, saj so zanj pozirale pomanjkljivo oblečene manekenke in zvezdnice.

Novi časi, tudi za Pirelli

Zadnjih nekaj let je tematika bolj umetniško navdahnjena.

"Družba se spreminja zelo, zelo hitro in spreminja se tudi Pirellijev koledar," je povedal Roversi.

"Ni mogel ostati isti kot pred 30 leti ... zanimivo je gledati, kako Pirellijev koledar sledi evoluciji družbe in fotografije, v smislu estetike, ideje ženske lepote."

Poleg Watsonove, Foyeve in Stewartove najdemo v letošnjem koledarju še igralki Yaro Shahidi in Mio Goth, kitajsko pevko Chris Lee, špansko pevko Rosalio, transspolno manekenko in igralko Indyo Moore ter Roversijevo hčerko, umetnico Stello Roversi.