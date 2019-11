Lanska ledena dežela je bila prvič predstavljena v središču prestolnice, zato so bili njena rdeča nit zmaji. Letos so tematiko še razširili – na Ljubljano na splošno. Foto: BoBo

Idejni vodja ledene dežele Miro Rismondo je v pogovoru s Špelo Močnik za oddajo Dobro jutro pojasnil, da so se težko odločili, kakšno temo bi izbrali, zato so se preprosto osredotočili – na Ljubljano. "Ljubljana ima vse, ima Plečnika, imamo Rimljane, koliščarje, kar želimo."

Obiskovalci lahko tako med sprehajanjem med ledenimi skulpturami vidijo rimsko vojaško vprego, Argonavtsko ladjo, koliščarje, Codellijev avtomobil, po sedmih letih so v Ledeno deželo znova umestili tudi jaslice itd. Kot najpomembnejšo skulpturo pa Rismondo izpostavlja Plečnikovo Katedralo svobode, arhitektovo zamisel za slovenski parlament, ki jo je udejanjil Janez Dolšak.

Letos so za izdelavo skulptur porabili 60 ton ledu, da so z motornimi žagami, dleti in drugim orodjem oblikovali podobe iz ledu, pa je njegova ekipa, ki jo sestavlja šest ljudi (poleg njega in slovenskih kolegov, še umetniki iz Mongolije, Finske ...), potrebovala 26 dni.

Delo poteka tako, da sodelujočim umetnikom razdelijo teme, kiparji pa si nato sami zamislijo, kako bodo zamisel udejanjili oz. kakšen kip bodo izdelali, je pojasnil Rismondo.

