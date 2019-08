Zasedba je Nasi izrazila veliko hvaležnost in priznala, da gre še za en mejnik v njihovi sicer dolgi in bogati karieri. Foto: Reuters

Zaslugo lahko pripišejo pristajalniku InSight, ki na planetu preučuje tektoniko in potrese.

Kamen, poimenovan po znanih rockerjih, je malenkost večji od žogice za golf, predmet preučevanja pa je postal po tem, ko se je ob pristanku InSighta premaknil za nekaj manj kot en meter, kar je najdaljši premik kamna ob pristanku vesoljskega plovila na drug planet.

"Kakšen čudovit način za praznovanje postanka naše turneje v Pasadeni," so rockerji zapisali v izjavi. "To je zagotovo še en mejnik v naši dolgi in pestri karieri. Hvala vsem pri Nasi, ki so nam to omogočili." Mick Jagger je nato še med koncertom priznal, da jim je Nasa podarila nekaj, kar so si želeli že nekdaj, poroča AP. "Ne morem verjeti."

Pri Nasi pa so dejali, da se jim zdi ime Rolling Stones kamen popolno, povod za poimenovanje pa je bil med drugim tudi koncert v Pasadeni, kjer je eno izmed njihovih raziskovalnih središč. "Del Nasine misije je tudi to, da naše delo delimo z najrazličnejšo publiko. Ko smo izvedeli, da se bodo The Rolling Stones ustavili v Pasadeni, se nam je tovrstna počastitev zdela kot odličen način, da dosežemo njihove oboževalce po celem svetu."

Nasin geolog Matt Golombek je poudaril, da je v svoji karieri videl ogromno kamnov z Marsa in da če tale morda ne bo ravno predmet številnih znanstvenih člankov, pa bo zagotovo eden izmed najbolj "kulskih".

Oznanilo o Nasini odločitvi je pred koncertom zasedbe na Rose Bowl stadionu v Pasadeni opravil igralec Robert Downey Jr. , ki je ob tej priložnosti dejal, da je kombinacija "znanosti in legendarne rock skupine vedno dobra stvar".