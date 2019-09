Nagrado je prejela tudi produkcijska ekipa serije Queer eye. Foto: EPA

Nagrade podeljujejo tehničnim filmskim delavcem na področju slike, zvoka, scene, kostumov in castinga. Nagrade veljajo za zgodnjo napoved trendov na podelitvi glavnih nagrad, ki bo letos 23. septembra. Poleg tega so pomembno priznanje tistim filmskim delavcem, ki v ozadju velikih uspešnic opravijo veliko dela in so pogosto spregledani.

Zmaga Netflixa

Legendarni RuPaul je dobil priznanje za svojo serijo. Foto: EPA

Nedvomni zmagovalec večera je spletna pretočna platforma Netflix, ki je domov odnesla kar 15 nagrad. Na drugem mestu je sledil dokumentarni velikan National Geographic z osmimi zmagami, sledila sta mu CNN in NBC s petimi ter Fox, HBO in YouTube s štirimi nagradami.

Čeprav posamezne nagrade veljajo za najpomembnejše priznanje v panogah, v katerih se podeljujejo, pa so največ pozornosti požele štiri kategorije: najboljša vnaprej posneta razvedrilna oddaja, najboljša animirana oddaja, posebni dosežki v dokumentarnem filmu in najboljša originalna glasba.

Zvezdniška konkurenca

Med najboljšimi vnaprej posnetimi oddajami je potekal srdit boj med Beyonce in Bruceom Springsteenom in njunima posebnima izdajama serij Homecoming in Springsteen on Broadway. Nagrade pa niso podelili nobeni od obeh oddaj, saj jo je nekoliko presenetljivo dobila serija Carpool Karaoke, za oddajo s Paulom McCartneyjem.

Tudi v kategoriji animiranih oddaj smo spremljali srdit boj med velikani animiranih serij, nagrado pa so znova domov odnesli očitno večno zanimivi Simpsonovi. Med dokumentarnimi dosežki pa smo po koncu glasovanja članov akademije dobili izenačen izid, saj sta si prvo mesto delila CNN-ov RGB in HBO-jev The Sentence. Dvoma o zmagovalcu ni bilo v kategoriji najboljše glasbe, kjer je prepričljivo zmagala pesem Antidepresants are so not a big deal, iz serije Crazy ex girlfriend.