Fausto so prvič v parku Ngorongoro opazili že leta 1965, ko je bila stara tri leta. Vse od takrat se je prosto gibala po parku, a zadnja leta, ko se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo, so jo raje premaknili v zatočišče za živali, da so jo veterinarji lahko stalno pregledovali.

Vid ji je namreč upešal, vse bolj pa so se na njenem telesu začele kazati tudi posledice mnogih napadov hijen. "Zlobne živali, posebej hijene, so jo pogosto napadle, zato je dobila nekaj hudih ran. Leta 2016 smo jo zato raje umaknili iz divjine," je dejal veterinar Freddy Manongi, ki pa kljub žalostni novici z veseljem gleda v prihodnost, saj se je prav na dan, ko se je Fausta poslovila, v parku skotil nov mladič.

Zanimivo je, da Fausta nikoli ni skotila mladičev in prav to bi lahko bil po mnenju nekaterih strokovnjakov ključ za visoko starost.

Nosorogi v naravnem okolju običajno živijo med 37 in 43 let, v ujetništvu pa dočakajo tudi 50 let ali več. Prav črni nosorogi sodijo med najbolj ogrožene živali na svetu, predvsem zaradi krivolova.