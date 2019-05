Die Taube ist doch gekauft! 105€ hätte der Fahrer in Viersen eigentlich für dieses Blitzerfoto zahlen müssen. Aber bei... Objavil/a Welle Niederrhein dne Ponedeljek, 27. maj 2019

Voznik (ali voznica?) se je pred dnevi v nočnih urah vozil po cesti v kraju Viersen na zahodu Nemčije. Preveč je stopil na stopalko za plin, saj mu je na območju z omejitvijo hitrosti 30 kilometrov na uro merilnik hitrosti pokazal 54 kilometrov na uro. Njegov prekršek je ujel tudi obcestni radar.

V običajnih primerih bi policisti vozniku poslali obvestilo s položnico, na kateri bi bil zapisan znesek 105 evrov, piše Deutsche Welle. A ne v tem primeru ‒ ravno v trenutku posnetka je namreč mimo avtomobila priletel golob, ki je zakril voznikov obraz, s tem pa je njegova identifikacija postala nemogoča. Možje v modrem so se zato odločili, da globe ne bodo izdali.

Nenavaden primer so policisti sami predstavili javnosti. V sporočilu za javnost so se celo pošalili, da je "v voznikovem imenu posredoval sveti duh". V šali so še dodali, da je tudi golob morda letel prehitro, a ga "bodo v miru izpustili".

Nato pa so resneje pojasnili, da posnetek, na katerem je mogoče prepoznati obraz voznika za volanom, za kaznovanje prehitre vožnje ni vedno nujno potreben, a brez takšnega posnetka lahko pride do pravnih zapletov.