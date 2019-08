Ure po tem, ko so obiskovalci opravili z romanji v judovska, muslimanska in krščanska svetišča, oživi peščica trendovskih klubov, barov in impromptu umetniških galerij.

Dragšovi, hipsterske zabave in hardcore pankerske skupine v zahodnem Jeruzalemu se zdijo povsem drug svet kot bližnja judovska ultraortodoksna območja ali palestinske soseske na vzhodu.

Foto: Reuters

V primerjavi z jedrom sproščene izraelske zabavne scene v Tel Avivu je jeruzalemska skoraj neznatna. Toda njeni privrženci pravijo, da se je v njihovem mestu – kjer so verske, etnične in politične razprtije zelo globoke – razvila prelomna subkultura.

Za občutenje popolne svobode

"Jeruzalem je precej ekstremen kraj, versko in politično," opisuje 35-letni Jakov Baharav, član umetniškega kolektiva Taltalistim, ki v zapuščenih objektih po mestu prireja zabave, predstave in druge dogodke.

Izrael ima za svoje glavno mesto celoten Jeruzalem, tako njegov zahodni kot vzhodni del, Palestinci pa želijo za glavno mesto neodvisne Palestine Vzhodni Jeruzalem. Foto: EPA

Mladi liberalci v mestu imajo tako občutek, da so na misiji, da ustvarijo kotiček razuma – ali norosti –, odprt ljudem katere koli vere, spola ali narodnosti, ki se želijo le zabavati in predahniti od jeruzalemske krute resničnosti. Veliko izmed 900.000 prebivalcev nima služb in živi v revščini. Jeruzalem ni le v osrčju izraelsko-palestinskega spora, pojavljajo se tudi trenja med ultraortodosnimi in zmernejšimi Judi.

Najnovejši projekt umetniškega kolektiva Taltalistim je bil prevzem zapuščene kinematografske dvorane v industrijski četrti, ki so jo spremenili v pisan kompleks, poln glasbenikov in umetnikov, ki obiskovalce zabavajo pozno v noč.

"Ljudem želimo omogočiti priložnost, da uživajo v popolni svobodi," Baharev pripoveduje Reutersovemu reporterju, medtem ko na odru v okviru umetniške predstave ležita prepleteni goli telesi, za ambientalno glasbo pa skrbi didžej v ozadju. "Svoboda ni nekaj, kar v Jeruzalemu lahko jemlješ za samoumevno," poudarja.