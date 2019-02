Trumpov posnemovalec Russell White naj bi bil po poročanju tujih medijev še vedno v Vietnamu. Foto: Reuters

Howard X je na družbenem omrežju Facebook sporočil, da so ga zgodaj zjutraj iz hotela v Hanoju pospremili trije predstavniki vietnamskih oblasti, temu pa je dodal še fotografije pred vkrcanjem na letalo družbe Vietnam Airlines, ki ga je popeljalo v Singapur.

Profesionalni posnemovalec Kim Džong Una se je na ulicah Hanoja pojavil prejšnji teden, kjer se je srečal s posnemovalcem ameriškega predsednika Russllom Whitom, ki pa ga za zdaj po poročanjih tujih medijev še niso izgnali.

Howard X in White sta se v petek rokovala pred tamkajšnjo operno hišo in se nastavljala fotografom, ob tem pa so jima družbo delali najeti telesni stražarji. Po "predstavi" so ju pridržali in zaslišali policisti, od katerih sta dobila ukaz, naj se med vrhom ne pojavljata v javnosti.

Na srečanju sta izrazila željo, da bi ju okrepila ekipa drugih imitatorjev svetovnih politikov. Najbolj bi si želela družbe nekoga, ki oponaša ruskega predsednika Vladimirja Putina ali kitajskega predsednika Ši Džinpinga.

Avstralec je potem v nedeljo pred izgonom sporočil, da je bil o tem obveščen in da je bil njegov vizum razveljavljen. "To samo dokazuje, da se vse diktature bojijo sleherne oblike satire, celo nečesa tako nepomembnega, kot je posnemovalec," je zapisal.

Trump in Kim se bosta v sredo in četrtek sicer srečala na vrhu, v sklopu katerega bosta razpravljala o denuklearizaciji Korejskega polotoka.