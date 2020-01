Tokio se pripravlja na prihod športnikov. Foto: AP

Foto: AP

Postelje bodo po koncu iger reciklirali oziroma jih uporabili za izdelavo plastičnih izdelkov.

Postelje, dolge 2,1 metra, bodo ustrezale večini športnikom, razen tistim najvišjim. Proizvajalci pravijo, da postelja zdrži težo 200 kilogramov. "Vzdržljivejše so kot lesene," je povedal menedžer olimpijske vasi Takaši Kitajima. Kot zanimivost, na zadnjih olimpijskih igrah nihče izmed športnikov ni tehtal več kot 200 kg.

Olimpijska vas še ni opremljena v celoti, junija naj bi bilo vse končano.

Po koncu OI bodo stanovanja prodali oziroma jih dali v najem. Začetna cena bo okoli 50 milijonov jenov (okoli 400.000 evrov), pričakuje pa se, da bo cena poskočila tudi do štirikrat.

Olimpijska vas se predstavi. Foto: AP

Medalje in olimpijska bakla so izdelane iz recikliranih kovin, pri njihovi izdelavi pa so sodelovali ljudje in podjetja iz celotne Japonske. Zbrali so približno 2.700 kilogramov brona, 30,5 kilograma zlata in 4.100 kilogramov srebra.