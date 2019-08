"Poštena, surova moška igra" po rusko

Le padlega ali močno krvavečega nasprotnika ne smeš več udarjati

Moskva - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Pravila so jasna. Edino orožje je pest, zmaga skupina, ki je nasprotnika pregnala s polja. V zadnjem desetletju so več sto let staro tradicijo boja s pestmi v ruski vasi spet začeli obujati.