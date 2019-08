Skupine ljubiteljskih vrtnarjev in mentorjev so urejale park okoli dvorca Tabor v Višnji vasi pri Vojniku. Foto: RTV Slovenija/Ana Marija Berk

Pozimi so v uredništvu oddaje Na vrtu, ki jo že več kot dve desetletji pripravljajo v Regionalnem RTV-centru Maribor, pripravili resničnostno oddajo in gledalce pozvali k sodelovanju, aprila pa so izbrali 12 ljubiteljskih vrtičkarjev, jim predstavili projekt, tekmovalci pa so si izbrali tudi mentorja in z njim pripadajočo gredico oziroma del parka.

Vsak mentor je že od lanske jeseni načrtoval obliko "svojega" vrta, katere rastline bi iz obstoječe zasaditve obdržal in katere bi dodal, da bi se čim bolj približal videzu vrtov iz preteklih stoletij.

O zmagovalcu odločate tudi gledalci Ker je vrtnarski izziv tekmovalnega značaja, lahko na izbor zmagovalca vplivate gledalci. Katera ekipa je najizvirnejša ali najbolje sodeluje? Kateri vrt je po vašem mnenju najlepše urejen in se staplja z okolico srednjeveškega dvorca Tabor? Kako so tekmovalci vešči vrtnih opravil? Kakšne bodo te gredice čez nekaj let? Za svojega favorita v posamezni oddaji serije V grajskem parku lahko glasujete po e-pošti navrtu@rtvslo.si ali na naslov uredništva. Za eno skupino lahko posameznik glasuje največ 5-krat.

Mojca Rehar Klančič je oblikovala grajski rožni vrt s poudarkom na starih, dišečih sortah vrtnic, pomagali pa sta ji tekmovalki Vera Borlak in Štefka Oberstar. Sabina Šegula je z Jožico Petrišič in Timom Čurčijem v pravokotne dvignjene grede zasadila različna zelišča.

Majda Dora Božič in Marija Deu sta sodelovali z mentorjem Maticem Severjem in skupaj so s trajnicami zasadili šest večjih gred ob dolgem grajskem sprehajališču. Da bo grajska miza obložena tudi z zelenjavo, so se z dvignjenimi gredami potrudili mentor Trajče Nikoloski ter tekmovalki Klavdija Hiti in Mojca Lubej. Sebastjan Lipar je z uporabo visokih okrasnih trav z Barbaro Suša in Kazimirjem Šrajem uredil diskreten kotiček za počitek grajske gospode. Rob parka, na sotočju reke Hudinje in potoka Tesnica, je ekipa Gorazda Mauerja, Lilijane Lešnik in Petra Betona spremenila v skrivnosten prostorček, zasajen pretežno z iglavci.

Poleg sodelovanja z mentorji pa so morali tekmovalci opraviti tudi posebne izzive, na primer izdelati bogat grajski šopek, pri katerem so upoštevali značilnosti renesanse, in madžarske toaletne vodice po receptu madžarske kraljice s konca 14. stoletja. Ocene sta mentorja – vrhunski florist Janez Seliškar in izdelovalka naravne kozmetike Marina Kodba – že podala, a bodo do oddaje ostale skrivnost.

Park v novi podobi, ki ji poletni meseci zaradi cvetenja še bolj laskajo, si lahko v Višnji vasi pri Vojniku tudi ogledate. V nedeljo, 27. 10., ustvarjalci oddaje tam pripravljajo posebno druženje tekmovalcev, mentorjev, sodelavcev RTV-ja, sponzorjev in seveda gledalcev. Takrat boste lahko tudi še oddali zadnje glasove za svojo najljubšo ekipo. Nato bomo glasove prešteli in zmagovalca razglasili v zadnji, 10. oddaji.