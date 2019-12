V jaslicah je okoli 20 figur v človeški velikosti. Foto: Reuters

Smreka je visoka 26 metrov, njen premer pa meri 70 centimetrov. Pripeljali so jo s planote Asiago v deželi Benečija, kjer je novembra lani pustošilo hudo neurje, ki je podrlo več sto dreves. Tam so ob tem posadili okoli 40 novih dreves, kar je papež Frančišek danes pozdravil.

Velikanske jaslice, ki so v celoti izdelane iz lesa, pa so pripravili jasličarji iz vasi Scurelle v pokrajini Trento. V jaslicah je okoli 20 figur v človeški velikosti.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters

Papež Frančišek je predtem sprejel predstavnike lokalnih oblasti in škofe z obeh območij. Jaslice so po njegovih besedah "avtentičen način za oznanjanje evangelija v svetu, ki se včasih boji spominjati, kaj je pravi božič, in briše krščanska znamenja, da ohrani samo tista banalna in skomercializirana".