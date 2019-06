Na Dunaju velja tudi zakon, da lahko lastniki pse sprehajajo samo trezni. Foto: AP

Novi dunajski zakon določa, da morajo vsi bodoči lastniki psov – ne glede na pasmo in še preden se odločijo za nakup – opraviti vsaj štiriurni tečaj. To velja le za Dunajčanke in Dunajčane, ki v preteklih dveh letih niso imeli psa.

"Vsak novopečeni lastnik štirinožca bi moral še pred nakupom pridobiti osnovna znanja o psih in vedeti, kaj ga čaka," je ob predstavitvi zakona, ki bo začel veljati v začetku prihodnjega meseca, povedala dunajska mestna ministrica za zaščito živali Ulli Sima.

Dunajska varuhinja pravic živali Eva Persy v tem ukrepu vidi dober način za zmanjšanje trpljenja živali in števila zapuščenih psov v zavetiščih: "Žal se mnogo ljudi, ki si želijo psa, ne zaveda, koliko časa, denarja, znanja in tudi obveznosti prinaša ustrezna vzgoja. Obvezen tečaj za bodoče lastnike psov je z vidika zaščite živali pomemben korak, ki ljudi še pred nakupom štirinožca postavi pred vprašanje, ali so sposobni prevzeti to vlogo, in če so, katera pasma bi bila zanje primerna."

Tečaje za bodoče lastnike psov bodo vodili priznani kinologi, pristojbina v višini 40 evrov pa bo v celoti namenjena predavateljem, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Da bo vse v skladu z zakonom

V skupinah po največ 25 udeležencev bodo spoznavali osnove ravnanja s psi, njihove nege, pasti pri nakupu in zakonodaje s tega področja. Februarja letos so namreč v avstrijski prestolnici sprejeli nov zakon, po katerem morajo psi s seznama nevarnih pasem na javnih mestih nositi nagobčnik in biti na povodcu, delež alkohola v krvi njihovih lastnikov pa ne sme presegati 0,5 promila. Poleg tega je na Dunaju že od leta 2010 obvezen izpit za lastnike nevarnih pasem psov.