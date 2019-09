Ko je 38-letni predsednik stopil za govornico, je dejal: "Samo trenutek, prosim." Iz žepa je vzel telefon in naredil selfi. Nato je izjavil: "Verjemite mi, mnogo več ljudi bo videlo ta selfi kot slišalo moj govor. Čez nekaj let nam morda ne bo treba več potovati v New York, da bi se srečali v tej dvorani. Organizacija več videokonferenc bi stala več sto milijonov dolarjev manj, a bi imela enak, če ne še večji učinek," je dodal.

V 15-minutnem govoru, kolikor ga ima vsak voditelj na voljo, je nato največji poudarek dal pozivu Združenih narodov, da morajo v korak s časom, druge voditelje pa je spodbudil, naj bolj prisluhnejo mladini.

In še agencijska fotografija Bukelejeve poteze Foto: Reuters

Bukele, nekdanji župan prestolnice San Salavdor, ki se je na predsedniški stolček povzpel junija, je zvest uporabnik družbenih omrežij. Celo svojo volilno zmago je pripisal spletnim platformam, kot je Facebook Live, "ki jih politični tekmeci niso prav dojeli".

Zanimivo je tudi, da je predsednikov govor v dvorani Generalne skupščine v ZN-u spremljala njegova žena Gabriela z dojenčico Laylo v naročju.