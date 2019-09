Na priljubljeni plaži v obalnem mestu Same želve niso gnezdile že več kot 25 let, zato so mimoidoči kar debelo pogledali, ko so iz peska začele lesti male morske želvice Olive Ridley, sicer druga najmanjša vrsta izmed sedmih vrst morske želve, ki tradicionalno gnezdijo ob obalah Srednje Amerike, predvsem Ekvadorja, pa tudi ob perujski obali.

Želve, vrste Olive Ridley, so med najmanjšimi morskimi želvami, gnezdijo pa večinoma na obalah srednje Amerike. Foto: Reuters

Te ogrožene živalce redno gnezdijo v bližini Sameja (samo lani se jih je po neuradnih podatkih strokovnjakov tam izvalilo okoli 11.000), a se zadnja leta vse bolj umikajo hrupu in svetlobi vse bolj obljudenih in poseljenih predelov, opozarjajo okoljevarstveniki in dodajajo, da so jih ljudje pregnali v temnejše obmorske kotičke.

V bližini omenjene plaže na primer prevladujejo pretežno počitniške hiše, plaža – gre za zasebno zemljišče – ni osvetljena, zato so si jo mame želve izbrale za svoje gnezdišče. Želve te vrste naenkrat znesejo okoli 100 jajc, jih zakopljejo globoko v pesek, čez približno 50 dni pa se iz njih izvali podmladek, ki mora takoj na dolgo in naporno pot do morja.

Mali plazilci morajo do vode prilesti sami, brez pomoči ljudi, sicer izgubijo orientacijo, opozarjajo strokovnjaki. Foto: Reuters

Trgovci želve pobirali v kozarce ...

Seveda so se takoj našli nepridipravi, ki so želeli z malimi plazilci zaslužiti, pa tudi dobronamerni mimoidoči, ki pa lahko želvam naredijo še več škode. "Vse smo že videli. Trgovce, ki so pobirali želve, jih tlačili v kozarce, polne vode, in jih prodajali," je zgrožen Joel Casanova, direktor tamkajšnje okoljske agencije, ki je napovedal visoke kazni za dobičkarje.

... turisti pa poškodovali

Ob tem pa opozarja še: "Tudi turiste smo videli, ki so želeli pomagati, ki so kopali želvice ven, ampak ker so njihove kosti še zelo krhke, so jih polomili okončine." Tudi zato strokovnjak poudarja, da je želve najbolje pustiti pri miru, da same najdejo pot do morja: "Potovanje do morja je za te živali ključnega pomena. Če jih ljudje prestavljajo, jih dezorientirajo in popolnoma zmedejo."