Brexit naj bi se po napovedi premierja Borisa Johnsona zgodil 31. oktobra. Foto: Reuters

Kanal brez brexita bo vsak delovnik oddajal pet ur, v tem času pa na njem ne boste zasledili niti besede o poteku pogajanj med EU-jem in Združenim kraljestvom, o hitro bližajočem se datumu predvidenega izstopa (31. oktobru) itd.

Pri Sky News so se za ta korak odločili na podlagi poleti objavljene raziskave, po kateri se tretjina Britancev v celoti izogiba programom z novicami. Več kot 70 odstotkov jih je za to okrivilo prav brexit, češ da so preveč razočarani nad politično razpravo v zvezi z njim.

"Sky News brez brexita je drzen pristop, a ker smo v zadnjih tednih in mesecih prisluhnili javnemu mnenju, vemo, da bodo naši gledalci to cenili," je dejal prvi mož družbe Sky News John Ryley. Novi kanal po njegovih besedah ljudem ponuja možnost, da si oddahnejo od brexita in prisluhnejo novicam o temah, ki niso povezane z Brusljem. Stavili bodo na "udarno in izvirno novinarstvo".

Na osrednjem kanalu bo Sky News seveda še naprej podrobno pokrival vse vidike brexita ter druge britanske in mednarodne novice, so ob tem obljubili tistim gledalcem, ki jih brexit (še) zanima.