Policisti iz nemške zvezne dežele Brandenburg so namreč v torek na Twitterju objavili fotografijo priletnega moškega na mopedu, ki je izstopal predvsem po eni stvari: bil je popolnoma gol. Moški se je sicer dosledno držal prometnih pravil – čeprav se mu je zdelo prevroče za oblačila, si je na glavo poveznil čelado in obul natikače –, zato so mu policisti zgolj izrekli opozorilo.

Čeprav v Nemčiji golota v javnosti ni nezakonita, pa ta velja za prekršek v primeru, ko se kdo zaradi pogleda na preveč gole kože pritoži, so še pojasnili policisti.

Pozneje so v splošno zabavo svojih sledilcev fotografijo golega motorista objavili na Twitterju, ob njej pa zapisali: "Mi smo brez besed. Kako pa bi tole sliko naslovili vi?" Ob tem pa so sledilcem ponudili tudi namig, besede motorista, ko so ga ustavili: "Je pa kar toplo, kajne?"

Nov junijski temperaturni rekord

Temperature v Nemčiji so se v sredo sicer povzpele do junijskega rekorda, najbolj vroče je bilo ravno v zvezni deželi Brandenburg – v kraju Coschen so tako namerili 38,6 stopinje Celzija, poroča Deutsche Welle.

Z dozdajšnjim junijskim temperaturnim rekordom so se lahko hvalili v Bühlertalu v zvezni deželi Baden - Württemberg, kjer so junija leta 1947 namerili 38,5 stopinje. Absolutni temperaturni rekord v Nemčiji pa je iz leta 2015, ko so 5. julija in 7. avgusta v Kitzingenu na jugu Bavarske izmerili 40,3 stopinje.

Asfalt se tali, zvijajo se tirnice

Ob tem nemški meteorologi napovedujejo, da bi lahko letos padel tudi absolutni rekord. vročinski val sicer po Nemčija že zdaj povzroča nemalo preglavic: zaradi visokih temperatur se je začel taliti asfalt, zato so v delih države omejili hitrost na avtocesti na 120 kilometrov na uro. Težave so se pojavile tudi v železniškem prometu, saj so se v bližini Rostocka zvile tirnice in tako onemogočile železniški promet.