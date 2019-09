Lastniki novih barbik bodo v igri lahko sami določili, katerega spola bo njihova lutka - odvisno od tega, v kakšna oblačila jo bodo oblekli. Mogoče pa je tudi, da bodo izbrali takšne kose oblačil, ki ne bodo razkrivali spola lutke, ampak bo barbika ostala spolno nevtralna.

Podjetje Mattel je predstavilo šest tovrstnih barbik, ki imajo različne pričeske, polt in nabor oblačil. "S to kolekcijo smo se želeli pokloniti pozitivnim vplivom vključenosti v družbo. Otroci se bodo s pomočjo novih barbik lahko izražali brez ovir in predsodkov, njihovi starši pa bodo spoznali nove koristi igre. Spolno nevtralni, ki so danes odrasli, v svoji mladosti niso imeli takšnh igrač, s katerimi bi se lahko igrali in izražali svoja občutja," je dejala Kim Culmone iz podjetja.

Pri oblikovanju novih barbik so se zaposleni v podjetju pogovarjali z več kot 250 ameriškimi družinami, ki imajo otroke, ki se ne dojemajo ne kot fantje ne kot dekleta.