Počastitev žrtev nesreče. Foto: EPA

Morje v japonski prefekturi Fukušima je bilo dolgo preveč onesnaženo za ribolov in kopanje. Izlitje radioaktivnih snovi v največji jedrski nesreči po eksploziji reaktorja v Černobilu je popolnoma omrtvilo vsakršno dejavnost v bližini. Lokalne oblasti so zdaj, po osmih letih, znova odprle plažo Kitaizumi v neposredni bližini nesreče.

Preverili so ravni sevanja in kakovost vode ter ugotovili, da so ravni vseh kazalcev na enakih ravneh kot pred nesrečo. Poleg kopanja je na obali potekalo tudi tekmovanje v deskanju. Organizatorji tekmovanja upajo, da bodo na obali Fukušime, ki slovi kot odlična deskarska destinacija, organizirali tudi mednarodno tekmovanje. Plažo so prenovili in dodali nov valobran, ki bo plavanje še olajšal.

Odgovorni sicer še vedno odpravljajo posledice nesreče, ki je močno omajala svetovno zaupanje v jedrsko energijo. Svetovna okoljevarstvena organizacija je pred kratkim objavila poročilo, v katerem oblasti in upravljavca elektrarne, koncern TEPCO, obtožujejo kršenja človekovih pravic delavcev v čistilni akciji. Kot pravijo, zaposlujejo ljudi z roba družbe, ki zaradi finančne stiske ne morejo oporekati nevarnim delovnim razmeram. Prav tako jim očitajo povezavo z organiziranim kriminalom in zloglasnimi jakuzami.