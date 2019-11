V teh krajih so jo prvič opazili leta 1977, ravno ko se je na kraškem robu začelo razvijati rekreativno plezanje. To je zelo vplivalo na gnezdenje te občutljive in ogrožene ptice. Od konca prejšnjega stoletja v Ospu njenega skovikanja niso več slišali. Do letošnje jeseni torej.

Foto: Televizija Slovenija

"Čuj, čuj, je prišel nazaj Gugo. Čuj, ga v steni je slišati," pravijo vaščani.

Gre za samca, ki označuje svoje gnezdišče, sčasoma pa pričakujejo še samico. V 70. letih prejšnjega stoletja se je iz leve stene premaknil v desno, nato v Mišjo peč, nazadnje v Štrkljevico, pozneje pa ga ni bilo več ‒ vse to zaradi plezanja.

"Plezanje vpliva, ker je to plaha vrsta, odreagira na človeka, da se odseli," zatrjuje varstveni ornitolog Tomaž Mihelič.

Da se po tamkajšnji steni ne pleza, je veljalo le do leta 2007. Nekateri se tega še vedno držijo, drugi ne ‒ še najmanj turisti, teh je največ. Dostop do stene bodo poskušali preprečiti in jo tudi začasno zavarovati.

V času, ko si na Kraškem robu plezalci prizadevajo za nove poti, pa bo spet najkrajšo potegnil prav Gugo ‒ osapska sova, ki bo morda znova poiskala svoj dom drugje.

