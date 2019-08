Rammsteini slovijo po abrazivnem industrijskem metalu. Foto: EPA

Člani skupine, ki je znana po značilnem industrijskometalnem zvoku, so že večkrat izrazili svojo podporo LGBT-skupnosti. Na koncertu sta se kitarista poljubila med najnovejšim singlom skupine, skladbo Ausländer. Poljub so tudi delili na svojih družabnih omrežjih in poželi ogromno odobravanja med svojimi podporniki.

Zakon iz leta 2013 v Rusiji prepoveduje promocijo pravic LGBT-skupnosti zaradi zaščite mladoletnih oseb. Kot je takrat ob sprejetju zakona povedal predsednik Vladimir Putin, je gejevsko življenje nevarno predstavljati kot normalno življenjsko odločitev. Zakon že od vsega začetka hudo obsojajo borci za pravice LGBT-skupnosti, tuji glasbeniki pa mu na nastopih pogosto odprto nasprotujejo. Ruske oblasti nastopa in poljuba niso komentirale.