Roboti vse bolj prihajajo v naša življenja. Foto: Reuters

Razvoj robota za obiranje malin je pilotni projekt podjetja Fieldwork Robotics, ki deluje pod okriljem univerze v Plymouthu. Razvoj enega robota stane več kot 700.000 evrov, a njegovi izumitelji so prepričani, da gre za tako dodelano novost, da bo pomenila prihodnost obiranja sadja.

Zaradi nejasnosti glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ter manjšega števila sezonskih delavcev iz Romunije in Poljske, ki zaradi cvetočega domačega gospodarstva raje ostajajo doma, se na Otoku spopadajo s hudim pomanjkanjem delovne sile, piše Guardian.

Nekateri Britanci so zato prepričani, da se odgovor na to težavo skriva prav v robotih. Prvi robot za obiranje malin je visok 1,8 metra. Stoji na kolesih in ima dolgo roko, opremljen pa je s senzorji in 3D-kamerami, ki zaznavajo sadje. Strokovnjaki pa razvijajo tudi dodelano različico robota, ki bo imel štiri roke, s katerimi bo lahko hkrati obiral maline.

Robot se seveda ne utrudi, tako da lahko dela 20 ur na dan in v tem času nabere 25.000 malin, največji izziv pa mu predstavlja prilagajanje na različno svetlobo.

Na Kitajskem pa podoben robot že pomaga pri nabiranju paradižnikov in cvetače.