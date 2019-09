Lilian Cox in Doris Hobday, ali kot se predstavljata, dvojčici iz Tiptona, sta zasloveli pred tedni, ko so njuni življenjski zgodbi prvič predstavili v britanskih medijih. 20. julija sta namreč praznovali 95. rojstni dan, kar je že samo po sebi zanimivo za širše občinstvo, svoje pa je dodala tudi njuna energičnost, nalezljiv smeh in neposrednost, ki si jo "privoščijo" samo starejši.

Največ smeha je tako požel njun recept za dolgoživost. "Nič seksa in veliko guinnessa," je na vprašanje voditeljice televizijske oddaje izstrelila Lilian, na podvprašanje, zakaj nič spolnosti, pa je Doris dodala: "No, če pa nimam moža."

Po uspešnem televizijskem gostovanju so prošnje za intervjuje in gostovanja v televizijskih in radijskih oddajah začele kar deževati, zato sta enojajčni dvojčici postali dejavni tudi na Facebooku, kjer ob pomoči Lilianine vnukinje Kerry objavljata fotografije iz svojega življenja, videe s pozitivnimi sporočili, izseke svojih medijskih dejavnosti in videorecenzije priljubljenih filmov – eden najbolj gledanih videov je recenzija najnovejšega filma iz franšize Hitri in drzni in predvsem Jasona Stathama, ki se ga sestri ne moreta nagledati (in pri katerem bi bili pripravljeni "samo za eno noč" prekršiti svoje pravilo glede spolnosti).

V njuni predstavitvi na Facebooku sicer izvemo, da je bila Doris srečno poročena 65 let, a nima otrok, medtem ko jih je Lilian rodila pet, danes pa se lahko pohvali s 13 vnuki – ena od njih je tudi že omenjena Kerry, upravljavka spletne strani, ki ju spremlja tudi po številnih dogodkih – in 19 pravnuki.

Sicer pa sta dvojčici kljub častitljivim letom še vedno zelo samostojni, saj se sami podata v mesto, da neseta (sicer še vedno prav nič pokvarjen) mobilni telefon na popravilo, se redno udeležujeta igranja tombole v tamkajšnjem društvu upokojencev in se s prijatelji družita ob skodelici čaja.