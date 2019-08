Kot so sporočili iz živalskega vrta Pairi Daiza na jugozahodu Belgije, sta samec in samička prišla na svet z nekajurno razliko, tehtala pa sta le 160 in 150 gramov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mladička, ki so ju na Facebooku opisali kot "rožnata škampa", sta rožnate barve, brez dlake in zelo drobna. Iz živalskega vrta so še sporočili, da sta oba mladiča zdrava.

Foto: EPA

Njuna mati Hao Hao je dobila popadke v sredo zvečer in v četrtek popoldne najprej skotila 160-gramskega samčka, nekaj ur zatem pa še 10 gramov lažjo samičko. Vse to so pozorno spremljali belgijski in kitajski strokovnjaki.

Iz živalskega vrta so še sporočili, da bo naslednjih nekaj dni ključnih za preživetje dvojčkov in da bodo stalno spremljali, ali ju mati hrani in primerno skrbi zanju. Da ne bo preveč utrujena, bodo mladiča izmenjevali v inkubatorju, kjer ju bodo hranili s stekleničko. Dodali pa so, da eden od dvojčkov pri orjaških pandah pogosto pogine.

Hao Hao in njenega partnerja Šing Hui je leta 2014 Belgiji za 15 let posodila Kitajska. Njun prvi mladič je prišel na svet junija 2016.