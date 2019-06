V rudniških rovih pod Velenjem se je zamenjalo že mnogo generacij rudarjev. Foto: MMC RTV SLO

Vsa Šaleška dolina diha in praznuje s svojimi rudarji, ki kopljejo premog že 144 let. S tistimi, ki se vsak dan spustijo globoko pod zemljo, tistimi, ki kot upokojeni še vedno radi oblečejo rudarsko uniformo in so 500 metrov pod zemljo za vedno pustili svoj pečat, ter novimi, mladimi rudarji, ki šele vstopajo v rudarski stan. Spoštovanje do vseh bodo v Velenju ponovno izkazali drevi s tradicionalnim skokom čez kožo.

Letos bo med velenjske rudarje skočilo 38 novincev. Foto: BoBo

Praznično obarvan dan se je začel z budnicami Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, nadaljeval pa pri Starem jašku, kjer so v Muzeju premogovništva Slovenije pripravili prireditev ob 20-letnici delovanja muzeja.

Ob 17. uri se bodo na Titovem trgu zbrali uniformirani rudarji, ki bodo ob 17.30 pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja krenili proti stadionu, kjer bo potekal skok čez kožo. V rudarski stan bodo sprejeli 38 novincev, čez kožo pa bodo ponovno skočili upokojeni rudarji, ki so svoj skok prvič opravili pred 50 leti, leta 1969.

Doslej so v Premogovniku Velenje v rudarski stan sprejeli 3787 novincev, dijakov rudarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi inženirjev rudarstva in geotehnologije.

Prispevek RTV Slovenija iz velenjskega muzeja premogovništva si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.