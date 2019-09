Gabišev je nameraval do Moskve priti leta 2021. Foto: Youtube

Šamana Aleksandra Gabiševa so prijeli v četrtek na avtocesti blizu Bajkalskega jezera po približno 3000 prehojenih kilometrih. V Moskvo je načrtoval prispeti leta 2021.

Gabiševa so vrnili v domačo Jakutijo, tam pa so ga odpeljali v psihiatrično bolnišnico, kjer bodo strokovnjaki ocenili njegovo duševno zdravje. Dodali so, da so v primeru bolezni pripravljeni pomagati.

Gabiševu se je na njegovi poti pridružilo nekaj podpornikov. Ko je avgusta prispel v sibirsko mesto Ulan-Ude mu je skupina tamkajšnjih šamanov prepovedala vstop v mesto. Sledilo je pretep. Več njegovih spremljevalcev so pridržali.

Organizacija za človekove pravice Amnesty International je obsodila njegovo pridržanje, češ da so "njegova dejanja morda ekscentrična, odziv ruskih oblasti pa je grotesken".

Šamanizem v Rusiji še vedno prisoten

Za šamanizem, ki je še vedno prisoten v več delih Rusije, je značilno posebno pojmovanje sveta, sestavljenega iz treh delov, zgornjega, srednjega in spodnjega. Srednji svet - zemlja, kjer živijo ljudje, je povezan z zgornjim svetom bogov in spodnjim, kjer so umrli ter zli duhovi. Simbol tridelne razdelitve sveta je drevo.

Šaman je posrednik med ljudmi ter zgornjim in spodnjim svetom. Ker ga po prepričanju ljudstev izberejo duhovi, lahko z njimi vzpostavlja stik. V obredu, imenovanem kamlanje, doseže zamaknjenost in povezavo z duhovnimi svetovi. Posameznik, lahko je moški ali ženska, postane običajno šaman že v obdobju najstništva, velikokrat si naslednika izbere šaman, ki se poslavlja.