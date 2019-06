Podvig je povezal Lipico kot prvo kobilarno lipicanske pasme konj, in Dunaj, kjer so se stoletja šolali in nastopali lipicanci iz Lipice.

Družina Matern je vso pot prevozila s štirimi belimi lipicanci slovenske reje, črnim lipicancem s Hrvaške in več kot stoletno kočijo ter s podporo prijateljev iz Slovenije in Avstrije. Z lipicansko peterovprego so vsak dan prevozili od 30 do 50 kilometrov in se s 14-dnevnim popotovanjem zapisali v zgodovino.

"To so res izjemni konji, zelo vzdržljivi in dobrega značaja, ki zmorejo neverjetne podvige in ti dajo svoje srce," je lipicance pohvalil Andreas Matern. Njegova soproga Ute je pojasnila, da fizična pripravljenost ni bila največji izziv na poti, saj so konje na popotovanje dolgo pripravljali in redno trenirali, ampak je bil največji izziv nedeljski mestni promet na Dunaju. Na svoji poti sta se ustavila v Novi vasi pri Blokah, Šentvidu pri Stični, Trbovljah, Celju, Pragerskem, Trnovi vasi in Rogašovcih ter nato nadaljevala pot po Avstriji.

Za njima že pot i z Bavarske v Slovenijo

Popotovanje je družino še bolj povezalo, Andreasu in Ute Matern pa se je tako izpolnila velika želja, o kateri sta po tihem razmišljala vse od leta 2013, ko sta se s štirimi slovenskimi lipicanci in kočijo prvič podala na dolgo pot in prevozila 734 kilometrov od Bavarske do Slovenije.

O naslednjem podvigu še ne govorita naglas, saj ju – skupaj z njunimi lipicanci – v ponedeljek čaka vožnja s tovornjakom od Dunaja do doma. Tudi v naslednjih dneh za celotno družino še ne bo počitka, saj bodo konje vsak dan zapregli in postopoma zmanjševali njihovo obremenitev, preden jim bodo privoščili počitek.

Vseeno pa sta omenila, da se bodo morda čez leto ali dve podali z Dunaja na Bavarsko. Prepričana sta, da bo njunih pet lipicancev zmoglo tudi to pot in da imata veliko prijateljev, ki jima bodo pomagali in poskrbeli, da bodo njuni konji vsak dan dobili vse, kar potrebujejo, tako kot tokrat.