Tudi v Vatikanu radi igrajo nogomet. Foto: EPA

"Papež Frančišek močno spodbuja ženske, ki živijo v Vatikanu, in najnovejša pridobitev ‒ ženska nogometna ekipa ‒ je posledica teh prizadevanj," je dejal vatikanski predstavnik za šport Danilo Zennaro. Ekipa bo svoj prvenec na zelenici doživela 26. maja, ko se bo pomerila z ekipo AS Roma, ki sicer igra v prvi italijanski ligi Serie A, piše Guardian.

"Moško ekipo imamo že 48 let, zato je edino pravilno, da tudi ženskam, ki delujejo v Vatikanu, damo pravico, da se začnejo resneje ukvarjati s tem športom," je dodal Zennaro.

Večina igralk je amaterk, tri pa so pred leti že resneje igrale nogomet, tudi kapetanka ekipe, Kamerunka Eugene Tcheugoue. Vodja ekipe je Susan Volpini, sekretarka združenja Ženske v Vatikanu.

Najprej mestni obračun, nato na Dunaj

Igralke že vadijo za prijateljsko tekmo proti mestnemu tekmecu, ekipi AS Roma, junija pa bodo na mednarodno tekmo odpotovale na Dunaj. Do takrat bodo naštudirale nekaj taktičnih različic in poskrbele za boljšo telesno pripravljenost.

"Tudi če bodo proti Romi izgubile s 30:0, ni pomembno. Pomembno je, da dobijo priložnost, da spoznajo profesionalne igralke, z njimi navežejo stike in stkejo nova prijateljstva," je dodal Zennaro.

Sveti sedež postaja vse bolj športno okolje ‒ januarja je predstavil svojo atletsko ekipo, ki bo tekmovala na mednarodnih tekmovanjih, cilj so celo olimpijske igre. Sestavljajo jo člani švicarske garde, duhovniki, nune in farmacevti.