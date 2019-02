Prelet angela poteka vsako prvo nedeljo beneškega karnevala. Foto: EPA

Vsako prvo nedeljo karnevala ima eno dekle, izbrano kot Marie, čast, da se spusti s kabla z 99 metrov visokega cerkvenega stolpa z uro na oder pod njim.

Med preletom angel na množico pod seboj meče konfete, pri čemer je veliko zbranih odetih v tradicionalne beneške kostume in maske.

Letos kar dva angela

Tokrat so za vlogo angela izbrali 20-letno Eriko Chio, ki se je s stolpa spustila ob zvokih pesmi Space Oddity Davida Bowieja.

Letos se je prvič pred njo spustil še "bojni angel", 27-letna Micol Rossi, ki je bila izbrana kot simbol upanja in vztrajnosti, saj se bojuje s Crohnovo boleznijo.

"Tako čustveno je bilo videti celotne Benetke iz zraka, to je najlepše mesto na svetu," je povedala Rossijeva za AFPTV. "To sem storila za vse ljudi, ki so trenutno bolni, in mislila sem nanje, v njihovih bolnišničnih sobah."

Več stoletij star beneški karneval privablja v to italijansko mesto v laguni s svojimi plesi v maskah in teatralnimi predstavami množice tujih in domačih turistov.

Karneval, ki bo trajal do 5. marca, je v Benetkah nastal leta 1162, dan po vojaški zmagi.