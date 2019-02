Sabljaški klubi po Franciji bodo kmalu dobili posebne svetlobne meče. Poleg svetlobe bodo meči oddajali tudi zvoke, ki smo jih sicer vajeni iz akcijskih prizorov filmov Vojna zvezd. Foto: Reuters

Ljubitelji znanstvenofantastične sage Vojna zvezd bodo v deželi, ki je svetu dala tri mušketirje, lahko svoje filmske fantazije od zdaj naprej izživljali tudi s tekmovanjem v sabljanju s svetlobnimi meči. Ti svetlobo oddajajo s pomočjo LED-svetil, nasprotniku ne morejo povzročiti poškodb, pri vihtenju pa jih spremljajo zvoki, podobni tistim iz filmske serije.

Francoska zveza je sporočila, da bo klube po državi začela opremljati s svetlobnimi meči, izobražujejo pa se že tudi prvi inštruktorji te discipline. Glavni razlog za takšno odločitev je spodbuditi mlade k udejstvovanju v sabljanju, ki velja za šport z veliko gibanja.

Francoska sabljaška zveza je pripravila pravilnik, ki bojevanju s svetlobnimi meči zagotavlja varnost in atraktivnost. Foto: Reuters

"Pri mladih se spoprijemamo z resno težavo. Ne udeležujejo se športnih dejavnosti, edino gibanje, ki ga izvajajo, pa je s prsti, ko igrajo videoigrice," je za The Guardian pojasnil generalni sekretar zveze Serge Aubailly. "Zato želimo naš šport povezati z modernimi tehnologijami, da bo udejstvovanje v njem za to generacijo naravnejše," je dodal. Če so v preteklosti ljudi k sabljanju pritegnili liki, kot sta Zorro in Robin Hood, zveza zdaj pričakuje, da jih bodo junaki, kot so Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi in Darth Vader.

Francoska sabljaška zveza je že pripravila celoten nabor pravil, s katerimi želi ta šport narediti tako tekmovalen kot tudi zanimiv za gledalce. Nasprotnika se v dvoboju tako merita v okroglem polju, zadetki v glavo ali trup so vredni pet točk, v roke in noge tri, v dlan pa eno točko. Zmaga tisti, ki prvi doseže 15 točk ali ima po treh minutah višji izid.

"Želeli smo, da bi bil ta šport varen, sodniško voden in da bi imel zvočno in vizualno komponento, ki bi bila podobna prizorom iz filmov, tako da bi ljudje vedeli, za kaj gre," je dejal Michel Ortiz, predstavnik organizatorjev enega izmed prvih uradnih turnirjev v svetlobnem sabljanju. Za zdaj ima ta disciplina le nekaj sto privržencev, vendar njeni podporniki upajo, da bo se s pomočjo svetlobnih in zvočnih vložkov njihov krog kmalu povečal.