V betonski džungli Hongkonga poteka velik boj za parkirna mesta. Foto: Reuters

Kot poroča CNN, ki se sklicuje na kitajske medije, je domačin Johnny Cheung 12 kvadratnih metrov velik parkirni prostor prodal še neznanemu kupcu za reci in piši 872.000 evrov.

Parkirno mesto ima izjemno lokacijo, saj stoji nasproti 79 metrov visoke poslovne stavbe The Center v izjemno prometni soseski Central. V omenjenem nebotičniku imata med drugim poslovne prostore podjetje DBS Bank in odvetniška pisarna Robertsons Solicitors. Cheung je imel v lasti štiri izmed 400 parkirnih mest v neposredni bližini stolpnice, in to je bilo zadnje, ki ga je prodal. Tudi za preostale tri je iztržil domnevno šestštevilčno vsoto.

Zanimivo, v neposredni bližini nebotičnika stoji tudi postaja podzemne železnice, za katero je treba za eno vožnjo odšteti manj kot devet evrov.

To je nov, sicer še neuradni rekord za ceno kakšnega parkirnega mesta. Tudi prejšnjo rekordno znamko je držal parkirni prostor v Hongkongu, saj je neznanec lani zanj odštel 684.000 evrov.

Povprečna cena nepremičnine: 1,1 milijona evrov

Hongkong se je na nedavnem seznamu najdražjih mest na svetu, imenovanem Mercer Cost of Living Index, drugo leto zapored uvrstil na sam vrh. Povprečna cena nepremičnine v tem polavtonomnem območju, nad katerim bedi Kitajska, je 1,1 milijona evrov, kar je največ na svetu. Za njim so se uvrstili Singapur, London in New York.