Foto: EPA

"Vsi so lepo vabljeni, da zagrabijo sekiro in odsekajo jelko v višini do treh metrov in s premerom ne več kot 12 centimetrov ter jo odnesejo domov," so zapisali pri latvijskih državnih gozdovih.

Latvijce spodbujajo, da si izberejo predvsem tiste jelke, ki rastejo na primer pod daljnovodi, v jarkih ali v bližini cest, kjer bi jih morali že tako odstraniti. Še vedno pa je prepovedano sekanje dreves v zaščitenih in zasebnih gozdovih, opozarjajo.

Številni Latvijci vsako leto z družinami odidejo v gozd, kjer si izberejo svoje drevo. Med njimi je tudi Aigars Kruminis, ki ga ta tradicija zelo veseli. "Moja družina bi si lahko kupila jelko, ampak da si jo priskrbiš sam, ko hodiš po gozdu s sekiro v roki, drevo posekaš in ga povlečeš ven, to je preprosto boljši občutek," je dejal.

Latvija ima 1,5 milijona hektarjev gozdnih površin. Leta 1935 so gozdovi, barja in močvirja predstavljali 27 odstotkov ozemlja države, ta delež pa se je zdaj skoraj podvojil, na 57 odstotkov.