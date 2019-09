Fraser-Prycova je dobila šprint na 100 metrov že pred desetimi leti v Berlinu. Najboljša je bila tudi leta 2013 v Moskvi in leta 2015 v Pekingu. Foto: Reuters

32-letna Jamajčanka je že v polfinalu tekla najhitreje s časom 10,81. V finalu je z najboljšim letošnjim izidom na svetu 10,71 kar za 12 stotink prehitela Britanko Dino Asher-Smith (10,83), tretja je bila Marie-Josee Ta Lou iz Slonokoščene obale (10,90).

Za Fraser-Pryceovo je naslov še toliko bolj poseben, saj je 7. avgusta 2017 postala mama - prav med zadnjim svetovnim prvenstvom v Londonu je rodila sina Zyona.

Foto: Reuters

Sprinterka, ki je zlato medaljo na 100 metrov osvojila že pred desetimi leti v Berlinu, nato pa še v Moskvi 2013 in Pekingu 2015 ter s tem postala prva ženska s tremi naslovi na 100 metrov, skupno pa ima sedem naslovov svetovne prvakinje, se je tako ekspresno vrnila med najboljše.

"Sem stara 32 let, sem mama in podiram rekorde," je dejala.

"Moja skrivnost je, da preprosto ostajam skromna in vem, kdo sem kot oseba in kot športnica in preprosto še naprej delam trdo," je povedala po zmagi, kjer se ji je na stadionu pridružil mali Zyon. "Krasen občutek je, da je bil lahko tej zmagi priča tudi moj sin."

Dominacija, dolga desetletje

Podobno kot je Usain Bolt dominiral svetu moškega sprinta, je tudi Fraser-Pryceeva dolga leta postavljala lestvico tekmicam - svojo prvo olimpijsko zlato je osvojila že leta 2008. In njen nastop v Dohi dobro priča o njeni dolgoživosti, saj je bil zmagoviti čas le za 0,01 sekunde slabši od njenega osebnega rekorda leta 2012.

Foto: Reuters

Fraser-Pryceeva nedvomno ve, koliko odrekanj in kompromisov je potrebno za usklajevanje materinstva z vrhunskim športom. Kot je povedala v pogovoru za BBC, je bilo zanjo še posebej težko, ko je morala aprila zamuditi Zyonov prvi športni dan v vrtcu.

"Hodi v vrtec in sem zamudila njegovo prvo tekmo, ker sem bila v Grenadi za svoj prvi miting, tako, da je bilo to zame zelo boleče," je povedala.

"Moj mož je bil na tekmi in me je poklical prek videa - vsi so bili navdušeni in kričali, "evo ga, malo raketo"!" Ampak Zyon je samo stal tam na mestu, ko so vsi začeli teči, jaz pa sem mu prek videa kričala, naj teče. Kričala sem in se zabavala, moj mož pa je zmagal tekmo staršev, tako, da smo delno rešili dan. Ampak bom zagotovo se tudi sama nekega dne udeležila te tekme."

Boljša zaradi materinstva

Vedno nasmejana Fraser-Pryceeva izpostavlja prav materinstvo (skupaj s svojim kozmetičnim poslom) kot tisto, zaradi česar je prišla tako hitro nazaj v formo in zaradi katerega ji z obraza ne izgine njen večni nasmešek. Po porodniškem dopustu se je vrnila na tekmovalne steze z bolj sproščenim odnosom do športa.

Foto: Reuters

In kljub vsem uspehom v atletiki Jamajčanka kot svoj največji dosežek izpostavlja prav sina. "Daje mi energijo in z njim je vse lažje, poleg tega pa mi daje tisto potrebno dodatno motivacijo, da še naprej delam, kar delam," je povedala.

"Materinstvo terja veliko časa in dela, a imam za seboj odlično ekipo - mojega soproga in nedvomno vidim, kaj je pomembno, tako, da najdem pravo ravnotežje med družinskim življenjem in atletiko. Deluje, z možem pa vedno najdeva čas eden za drugega."

"Pridem domov s treninga in včasih je moj sin naporen, a to je nekaj, česar ne bi zamenjala za nič na svetu, ker sem zaradi njega dejansko boljša v tem, kar počnem, in precej bolj sproščena, ker vem, da po vsaki tekmi obstaja še več v tem življenju."