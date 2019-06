Putin in Ši se dobro ujameta tako v politiki kot v zasebnem življenju. Foto: Reuters

Poleg šampanjca, sladoleda in drugih sladic je kitajski predsednik prejel tudi rojstnodnevno torto. Foto: Reuters

Informacije o zasebnem življenju političnih voditeljev so na Kitajskem le redko stvar javne debate. Tudi točni datumi rojstva večine politikov niso javno znani in se štejejo za državno skrivnost.

To očitno ne velja za predsednika Ši Džinpinga, ki je rojstni dan javno zaznamoval z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Politična zaveznika in dobra prijatelja sta nazdravila v hotelu v glavnem mestu Tadžikistana, kjer te dni poteka konferenca o interakcijah in ukrepih za krepitev zaupanja v Aziji.

O dogodku je poročala tudi kitajska državna televizija, ki je pokazala posnetke Šija in Putina med nazdravljanjem s šampanjcem. Kitajski mediji so poročali tudi, da naj bi ruski predsednik kitajskemu postregel s sladoledom, ta pa mu je v zameno ponudil kitajski čaj. Kitajski predsednik je ob rojstnem dnevu prejel tudi torto z napisom "srečna dvojna šestica".