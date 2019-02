Simpsonove je ustvaril Matt Groening, na ameriški televiziji pa so se začeli predvajati leta 1989. Foto: Reuters

Ustvarjalci animirane serije Simpsonovi (The Simpsons), ki velja za najdlje trajajočo risano serijo na ameriški televiziji, so v zadnjem delu razkrili, da ima priljubljena družina slovenske sosede. Ti so bili sicer zgolj omenjeni v besedni igri med Homerjem in Marge.

"Za naše nove sosede iz vzhodne Evrope," je Homerju dejala Marge in pokazala na darilno košaro s hrano. Ko je Homer pri tem zadolžitev, ki jo je imel očitno zapisano na seznamu, obkljukal, je ob tem dejal "check" (prav; obkljukano), kar se v angleščini sliši enako kot "Czech (češko)", zato ga je Marge popravila, da sosedje ne prihajajo iz Češke, temveč iz Slovenije.

Če so bili slovenski sosedje uporabljeni zgolj za potrebe besedne igre ali pa jih bomo morda spoznali tudi osebno, sicer ni jasno.