Olimpijski komite Slovenije se je s partnerji dogovoril, da bo slovenska hiša v elitni nakupovalni četrti Ginza. Foto: EPA

Natančneje, v zgornjih nadstropjih ene od tamkajšnjih trgovsko-gostinskih stavb, ki jih v tem delu mesta kar mrgoli. Zdaj na tem mestu kraljuje restavracija Buffet Gran Blanc.

Ginza je predel, ki ga je mogoče označiti kot neke vrste "urbano tržnico", saj se v delu, kjer bo slovenska hiša, vrstijo trgovine, kavarne in restavracije druga ob drugi. Predvsem ne manjka ponudbe visokokakovostnih dražjih blagovnih znamk. Temu primerne so v tem delu tudi cene, ki so med najvišjimi v mestu.

A lokacija je tudi zato izredno atraktivna, saj se bo Slovenija promovirala v neposredni bližini kongresnega centra in v bližini tistih, ki bi jih dolgoročno gospodarsko partnerstvo z našo državo lahko zanimalo.

Dobra je tudi dostopnost hiše, saj je v neposredni bližini več postaj podzemne železnice, obenem pa tudi veleblagovnic in trgovin s ponudbo za običajne vsebine denarnic. Hiša ima tudi teraso, v neposredni bližini pred vrati pa tudi točko za kadilce, ki jih je v Tokiu za tujce težko najti. Med igrami bo kajenje na terasi najbrž prepovedano.

Mnenja o uspešnosti preteklih slovenskih hiš ostajajo deljena. Verjetno bo tako tudi po Tokiu, a dejstvo je, da si večina urejenih držav in olimpijskih komitejev sveta omisli tovrstno promocijo med igrami, saj gre za športni dogodek, ki združuje ves svet.

Uspešnost projekta slovenske hiše bo odvisna od več dejavnikov, a v prvi vrsti o uspehu ob dobri lokaciji odloča predvsem vsebina in dejavnost športnih, gospodarskih in političnih akterjev, ki bodo morali ob izbranih dogodkih povabiti in privabiti tudi prave goste.

Morda bo primerna lokacija odprla vrata tudi kateremu izmed slovenskih podjetij, saj trenutno Slovenija na japonskem trgu v prvi vrsti ponuja predvsem sodelovanje IT-podjetjem.

Nedvomno pa je priložnosti več, morda tudi s partnerji iz Japonske, ki v deželo na južni strani Alp že dolgo izvažajo predvsem osebna vozila in elektroniko različnih oblik.